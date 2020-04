Na verwaarloosde dieren nu ook roof- en tropische vogels in diepvries van hoeve aangetroffen Bart Boterman

12 april 2020

15u18 0 Diksmuide Op de hoeve langs de IJzerdijk in Diksmuide waar op woensdag 1 april zwaar verwaarloosde hangbuikvarkens, een ezel en een Duitse herder werden aangetroffen, zijn nu ook heel wat dode tropische- en roofvogels gevonden. Die zaten verstopt in de diepvries. De politie ging opnieuw ter plaatse en voert verder onderzoek.

Op woensdag 1 april gaf de Inspectiedienst Dierenwelzijn de opdracht om twee uitgemergelde hangbuikvarkens en een ezel in beslag te nemen op de hoeve in de IJzerdijk 37. Een derde hangbuikvarken was al overleden van ontbering. De Duitse herder werd overgekocht door Wendy Lammens uit Veurne, de dierenliefhebster die het schrijnend geval van dierenverwaarlozing ontdekte. Tijdens die inbeslagnames keken de rechercheurs echter niet in de diepvriezers.

Daar zijn nu dode papegaaien, uilen, roofvogels en tropische vogels aangetroffen. Schepen van Dierenwelzijn Marc Deprez (Idee Diksmuide) werd verwittigd en ging opnieuw ter plaatse. “Het was aangrijpend en onthutsend wat ik toen zag. Waarschijnlijk schuilt hier illegale handel achter. De dieren waren ook nog vrij jong. De twee personen die tot vorige week in bizarre omstandigheden leefden op de hoeve, zochten waarschijnlijk alternatieve, illegale manieren om toch aan geld te raken”, zegt schepen Deprez.

“De politie is opnieuw ter plaatse geweest en voert verder onderzoek. Als schepen van Dierenwelzijn wil ik dat er hard opgetreden wordt. Eens te meer zal ik met het Diksmuidse bestuur werk maken van beter toezicht op dierenwelzijn", aldus de schepen. Via welke weg de vogels op de hoeve terecht kwamen en wat precies de bedoeling was, maakt het voorwerp uit van verder onderzoek.