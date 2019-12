Na het steunlicht en de stoplijn nu ook een infobord bij spoorweg in Esenweg GUS

11u20 18 Diksmuide Er stond al een steunlicht en er was al een stoplijn op de baan geverfd maar nu staat er bij de spoorweg in de Esenweg in Diksmuide ook nog een informatiebord dat duidelijk maakt dat stilstaan op de sporen niet mag.

“Sinds de verkeerslichten aan het kruispunt Stragier er staan gebeurt het dat op drukke momenten de file tot over de spoorweg staat”, stelt burgemeester Lies Laridon (CD&V) vast. “We merken dat sommige chauffeurs aanschuiven en daardoor stil komen te staan op de spoorweg. Gelukkig is dat nog niet fataal afgelopen maar vaak was het toch op het nippertje. Op onze vraag en ook op die van de lokale politie heeft spoorwegbeheerder Infrabel nu een extra informatiebord geplaatst in de Esenweg.” Na Izegem is Diksmuide nog maar de tweede stad in West-Vlaanderen die zo’n informatiebord heeft bij een spoorweg.