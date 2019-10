Na een jaar werken opent Diksmuide dit weekend het nieuwe dorpshuis van Woumen GUS

10u39 0 Diksmuide Met een weekend vol activiteiten viert het Diksmuidse dorp Woumen de opening van zijn gloednieuwe ontmoetingscentrum. Het oude OC ’t Woumenhof wordt begin volgend jaar afgebroken. Deze maand start de aanleg van de omgeving rond het nieuwe centrum.

“Het is op vraag van het woonzorgcentrum Zilvervogel in Woumen dat we pas begin volgend jaar ’t Woumenhof afbreken”, duidt schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V). “Dat centrum wil er rond de kerstperiode nog een activiteit organiseren. Het nieuwe ontmoetingscentrum is vanaf volgende week te huur aan dezelfde tarieven als het huidige. Enkel de omgeving moeten we nog aanpakken. Die werken starten deze maand en zullen afhankelijk van het weer in de loop van volgend voorjaar helemaal af zijn. Uiteraard zorgen we ondertussen wel voor een toegankelijk pad naar de ingang aan de kant van het woonzorgcentrum. Aan de zijkant van de nieuwbouw leggen we extra parking aan. Die zal zowel door bezoekers van de Zilvervogel als van het nieuwe dorpshuis gebruikt worden.”

En hoe ziet het nieuwe dorpshuis van Woumen er nu uit? “Vooral heel open”, vindt De Keyrel. “Er is een ruime inkom, een grote zaal, een vergaderruimte en een repetitielokaal voor de lokale fanfare Hoger Op. Via opendraaiende deuren zijn alle plaatsen met elkaar verbonden. Door de vele glaspartijen brengen we buiten als het ware binnen. Een keuken, bar en sanitair blok maken de inrichting compleet. Buiten plaatsten we een stalling voor 35 fietsen.” Het Diksmuidse stadsbestuur investeerde alles samen twee miljoen euro in het dorpshuis van Woumen.

Openingsweekend

Twee dagen feest gaan gepaard met de opening. “We starten nu zaterdag om 19 uur met de uitreiking van de prijs voor cultuurverdienste georganiseerd door de cultuurraad”, nodigt cultuurschepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) uit. “Aansluitend knippen we officieel het lint door. Op zondag is het brede publiek vanaf 14 uur welkom op een ludieke happening met rondleidingen, een open repetitie door Hoger Op, een bar met happy hour en een samenzangmoment met ‘Allez, chantez’ om 15 uur.”