Na drie jaar leegstand gaat horecazaak ‘t Gouden Mandeken dit weekend weer open GUS

22 oktober 2019

11u00 16 Diksmuide Horecazaak ’t Gouden Mandeken op de Grote Markt in Diksmuide gaat dit weekend open. Marianne Muyle (50) en Lisa Lefevere (26) zijn de gezichten die je misschien kent van sportcafé Petit Paris eveneens in Diksmuide.

“Al jaren baten Marianne en ik café Petit Paris uit”, zegt Peter du Moulin. “Mijn stiefdochter Lisa droomde van een eigen horecazaak, want ze werkt al haar hele leven in die sector. Die droom kan ze vanaf dit weekend waarmaken. Na de officiële opening vrijdagavond is iedereen zaterdag welkom. We trakteren met een leuke attentie, ook nu zon- en maandag. Gezien zijn bekendheid behouden we de naam ‘t Gouden Mandeken. Net zoals Petit Paris, dat ik blijf uitbaten, zal ook ’t Gouden Mandeken zeven dagen op zeven open zijn van 9 tot 22 uur en op maandag door de wekelijkse markt al vanaf 7 uur. Lisa maakt verse snacks klaar zoals vol-au-vent, soep, stoofvlees en belegde boterhammen. ’s Namiddags bakt ze pannenkoeken en wafels en schept ze artisanaal ijs. De ingrediënten kopen we zoveel mogelijk lokaal. Net zoals de naam verwijst naar vroeger, hebben we dat nostalgische ook doorgetrokken in het interieur. Een metersgrote archieffoto van de Grote Markt trekt de aandacht.” Marianne en Lisa nodigen zondag 1 december om 14 uur ook de Sint uit. Elk kind krijgt een cadeautje.