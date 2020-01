Na de dorpskernvernieuwing tijd voor een groener centrum in Keiem GUS

02 januari 2020

13u22 0 Diksmuide Recent hebben medewerkers van de groendienst bomen aangeplant in het centrum van Keiem. Die plantactie vormt het sluitstuk van de dorpskernvernieuwing.

“Concreet hebben we in de Keiemdorpstraat 20 lindes aangeplant, een Europese hopbeuk, een zomereik en aan de Warande een amberboom”, overloopt schepen van Groenonderhoud Martin Obin (CD&V). “Om binnen een paar maanden een kleurrijk centrum te hebben in het Diksmuidse dorp staken de medewerkers van de groendienst liefst 2.100 bloembollen in de grond van narcissen. We maken er een gewoonte van om na openbare werken groene lanen te creëren. Dit jaar staat de Woumenweg, tussen de Cardijnlaan en de Eikhofstraat op de planning voor de aanplant van bomen.”