Na commotie erkent Weyts gemeenteschool Keiem nu definitief, met Anneleen Becu als directeur Gudrun Steen

02 juni 2020

13u54 0 Diksmuide Anneleen Becu (28) uit Moorslede is de nieuwe directeur van de definitief erkende gemeenteschool in Keiem. Er was heel wat te doen rond het zelfstandig statuut van die school. De oppositie nam zelfs woorden als ‘subsidiefraude’ in de mond.

Er was al een voorlopige erkenning voor dit schooljaar, maar Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft die nu definitief gemaakt. Dat betekent dat de school in Keiem zelfstandig kan werken met een eigen schooldirecteur. Die functie is voor Anneleen Becu: een nieuw gezicht in het gemeenteonderwijs. Zij volgt waarnemend directeur Björn Debruyne op, die weer als leerkracht aan de slag gaat.

“Na de doorlichting van vorig jaar bleek dat één directeur voor vier vestingsplaatsen van het gemeenteonderwijs in Diksmuide een onmogelijke taak was”, motiveert onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Door te herstructureren en één bijkomende school op te richten, kunnen we een nieuwe directeur aanwerven voor Keiem. We krijgen ook extra lestijden en extra uren voor een administratieve kracht. Anneleen is een nieuw gezicht in Keiem. Lieselot Deruyter blijft directeur van de drie andere gemeentescholen.”

In de school in Keiem zitten er 126 kinderen, van wie 54 kleuters die dinsdag voor het eerst sinds weken terug mochten keren. Er zijn 11 leerkrachten en 6 ondersteunende medewerkers aan de slag.

Er was wat te doen rond de erkenning van de school in Keiem. De wet zegt dat scholen van hetzelfde net die zelfstandig willen werken, minimaal drie kilometer van elkaar gevestigd moeten zijn. Tussen Leke en Keiem was dat 200 meter minder, dus had het stadsbestuur de voordeur naar de achterkant verplaatst. Sp.a-open sprak daardoor over subsidiefraude. Nu is de school dan toch definitief erkend.