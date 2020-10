Na 2 jaar onzekerheid mag Lies Laridon aanblijven als burgemeester: “Ik hoop dat de rancune achterwege blijft” Gudrun Steen

08 oktober 2020

06u46 16 Diksmuide De Raad van State heeft beslist dat Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) mag aanblijven. Oppositiepartijen sp.a-open en N-VA hadden tegen haar een klacht ingediend, omdat er in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 twee voordrachtsakten ondertekend waren. Lies Laridon haalt opgelucht adem. “De hele heisa heeft me wel doen inzien dat er meer in het leven is dan politiek alleen.”

Het waren Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) en Koen Coupillie (N-VA) die aan de Raad van State de vernietiging hadden gevraagd van de benoeming van Lies Laridon als burgemeester. Eerder al werd het schepencollege vrijgesproken, maar tegen de burgemeester liep een afzonderlijke procedure bij de Raad van State. Die stelt dat CD&V en Idee Diksmuide zich niet hebben gehouden aan de bestuursovereenkomst van februari 2018, waarin stond dat ook sp.a-open zou mee besturen.

Op 14 oktober 2018 werd inderdaad een nieuwe bestuursovereenkomst ondertekend zonder de socialisten. Dat manoeuvre is evenwel ‘juridisch niet sanctioneerbaar’. Dat betekent dat Lies Laridon burgemeester van Diksmuide kan blijven.

Ik hoop dat we, meerderheid en minderheid, verder kunnen besturen in het belang van onze burgers en dat de rancune achterwege blijft. Voor mij is het simpel: ‘Terug naar de orde van de dag’ Lies Laridon (CD&V), burgemeester van Diksmuide

“Ik heb altijd mijn woord gehouden en dat bewijst ook deze uitspraak”, reageert Lies Laridon. “Ik ben nu nog meer gemotiveerd om me in te zetten voor onze inwoners. De voorbije twee jaar waren onzeker, maar ondanks alles ben ik elke ochtend met veel goesting aan de slag gegaan om van Diksmuide een stad te maken waar het goed is om te wonen. Met Idee Diksmuide en CD&V in de meerderheid hebben we de stem van de kiezer gerespecteerd.”

Verdomd hard

Wat de voorbije twee jaar haar hebben geleerd? “Dat politiek verdomd hard kan zijn. Mijn ontslag indienen als burgemeester is nooit aan de orde geweest, maar de hele heisa heeft me wel doen inzien dat er meer in het leven is dan politiek alleen. Ik hoop dat we, meerderheid en minderheid, verder kunnen besturen in het belang van onze burgers en dat de rancune achterwege blijft. Voor mij is het simpel: ‘Terug naar de orde van de dag’.”

Een gegeven woord en een ondertekend bestuursakkoord waren van geen tel meer. Totale normvervaging noem ik dat Kurt Vanlerberghe (sp.a-open)

Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) neemt met tegenzin kennis van de beslissing van de Raad van State. “Nog voor de definitieve resultaten bekend waren op de verkiezingsavond, stelde burgemeester Lies Laridon aan Idee Diksmuide voor om sp.a-open te dumpen. Dat was in strijd met het ondertekende bestuursakkoord, nadat we daarvoor bovendien met CD&V twaalf jaar samen de stad goed hadden bestuurd. Een gegeven woord en een ondertekend bestuursakkoord waren van geen tel meer. Totale normvervaging noem ik dat. Dergelijk onheus gedrag is voor mij de brandstof om in het belang van de Diksmuidelingen meer dan ooit een goede oppositie te voeren.”

CD&V en Idee Diksmuide mogen verder besturen, nadat ze van het verdelen van de postjes een ordinaire koehandel hebben gemaakt Koen Coupillie (N-VA)

N-VA Diksmuide aanvaardt de uitspraak ook, al gaat die volgens fractieleider Koen Coupillie lijnrecht in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. “CD&V en Idee Diksmuide mogen verder besturen nadat ze van het verdelen van de postjes een ordinaire koehandel hebben gemaakt. Wij zullen de volgende jaren hard verder werken. In 2024 zal onze partij een waardig alternatief zijn voor die partijen die zo respectloos zijn omgegaan met het vertrouwen van hun kiezers.”