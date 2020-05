N-VA struikelt over moeilijke nieuwe straatnamen: hoe spreek je Mairi Chisholmstraat uit? Gudrun Steen

20 mei 2020

15u13 0 Diksmuide Moet het de Elsie Knockerstraat blijven of toch liever de Elsiestraat? Als het van N-VA Diksmuide afhangt wordt het die laatste keuze. De meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide zijn niet van plan de naam te veranderen. De nieuwe verkaveling Reigersvliet bestaat uit vier straten die vernoemd zijn naar verpleegsters die tijdens WOI in Pervijze hebben gewerkt.

Een ludieke discussie ontspon zich tijdens de digitale gemeenteraad in Diksmuide die achter gesloten deuren plaatsvond. De meerderheidspartijen stellen voor om de volgende straatnamen te gebruiken in de geplande verkaveling Reigersvliet met 46 sociale woningen van de maatschappij IJzer en Zee in Pervijze: Elsie Knockerstraat, Mairi Chisholmstraat, Dorothie Feildingstraat en Helen Gleasonstraat.

Leer dat maar eens uitspreken

Deze voorstellen zinnen de N-VA niet. “Ocharme de kinderen die daar wonen en hun adres moeten leren schrijven, laat staan hun straatnaam uitspreken. Zelfs volwassenen weten amper hoe je die namen luidop moet zeggen”, reageert Koen Coupillie. “We vinden het goed dat Diksmuide kiest voor vrouwen, maar voor ons is de voornaam voldoende. Op het straatnaambord kunnen we als duiding dan de volledige naam en haar rol tijdens de oorlog beschrijven.”

Cultuurschepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) wil van geen wijken weten. “Dit zijn voorstellen van onze stadsarchivaris en ze kregen de steun van de cultuurraad. Een straat noemen naar een voornaam is geen optie. Dat ligt niet zo goed in de mond. Lange of moeilijkere straatnamen zijn trouwens niet nieuw in onze stad. Denken we maar aan De Breyne Peellaertstraat, Admiraal Ronarchstraat, Maria Doolaeghestraat, Kuipeboterstraat, Sparkevaardekenstraat en Nieuwmolkenkaasstraat. De lengte van straatnamen is nog nooit een probleem geweest.”