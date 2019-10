N-VA ergert zich aan peuken op de grond GUS

30 oktober 2019

08u00 0 Diksmuide Koen Coupillie (N-VA) is het beu dat rokers hun sigarettenpeuken overal op de grond gooien. Hij wil dat het stadsbestuur een sensibiliseringscampagne uitwerkt. Schepen van Leefmilieu Marc Deprez (Idee Diksmuide) juicht het voorstel toe.

“Miljoenen sigarettenpeuken per dag worden er in ons land weggegooid. Die komen dikwijls in de riolen terecht. Het duurt meer dan tien jaar vooraleer die peuken verteerd zijn en bovendien laten ze schadelijke stoffen achter”, vindt Coupillie , die meteen met enkele oplossingen op de proppen komt. “We kunnen peukenzuilen zetten, riooltags op de grond aanbrengen zodat rokers twee keer nadenken vooraleer ze hun peuk op de grond werpen of kleine zakjes verdelen waarin rokers hun peuken kunnen stoppen. Op die zakjes past perfect de slagzin van onze stad ‘Diksmuide geeft je ademruimte’.” Johan Desender (Vlaams Belang) voegt er nog een voorstel aan toe. “We kunnen asbakken integreren in de openbare vuilbakken.” Schepen Marc Deprez steunt alle voorstellen en zijn college Jan Van Acker (Idee Diksmuide) besluit: “Nog beter is het om te streven naar een rookvrije stad.”