Mysterie opgelost: de Woumense glasbol staat langs de Iepersteenweg Gudrun Steen

24 maart 2020

14u56 2 Diksmuide In het Diksmuidse dorp Woumen keken ze even raar op toen de vertrouwde glasbol niet ver van het vroegere ontmoetingscentrum verdwenen was. Uiteindelijk vond dorpsbewoner Stefaan Debruyne die terug tijdens een wandeling.

In Woumen stond de glascontainer sinds jaren naast ’t Woumenhof op de parking bij de bloemist. Het bewonersplatform vroeg om die te verplaatsen omdat de schoolgaande jeugd en ook de senioren van woonzorgcentrum De Zilvervogel langs daar passeren sinds de bouw van de nieuwe school is gestart. De glasscherven die vaak rond de container lagen, vormden een gevaar. “Plots merkte ik dat er flessen stonden bij de vuilnisbak aan de bushalte, waar de glasbol vroeger stond. Die glasbol bleek echter spoorloos”, vertelt Stefaan. “Tijdens een zonnige wandeling vond ik de container uiteindelijk op een parkeerstrook langs de Iepersteenweg. Nu weten we opnieuw waar we ons glas moeten achterlaten. Jammer dat hierover niet duidelijk werd gecommuniceerd.”