Muzikaal feest dit weekend voor 175ste verjaardag harmonie De Eendracht GUS

27 augustus 2019

09u19 0 Diksmuide Harmonie De Eendracht uit het Diksmuidse dorp Esen viert zijn 175ste verjaardag met een play-in dit weekend in het ontmoetingscentrum Ingelram.

“We nodigen muziekvrienden uit de ruime omgeving uit om op zater- en zondag samen te musiceren. Bedoeling is dat we met verschillende dirigenten nieuwe muziekwerken instuderen”, nodigt Werner Verheecke uit. “Iedereen magen komen luisteren naar de repetitie maar het hoogtepunt is zondag 1 september om 16.30 uur. Dan laten we horen wat al dat oefenen heeft opgeleverd. Dan vindt ook ons 25ste pannenkoekenfestijn plaats. Dubbel genieten dus.”