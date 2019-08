Museum aan de IJzer vouwt kraanvogels voor vrede. Vouw jij mee? GUS

20 augustus 2019

08u28 0 Diksmuide Het Museum aan de IJzer in de IJzertoren in Diksmuide wil dat de federale regering meer investeert in vrede. Daarom lanceert het de symbolische actie ‘Vouwen voor Vrede’. Die start woensdag 28 augustus. Iedereen mag de kraanvogels mee helpen vouwen.

“Bedoeling is dat de mensen dat thuis of in groep doen”, zegt directeur Peter Mouton. “Woensdag 28 augustus verzamelen we al die gevouwen vogels. De Vlaamse Vredesweek loopt van 21 september tot en met 2 oktober. Daarna brengen we alle kraanvogels naar Brussel.” Het startmoment vindt op 28 augustus plaats. Pax Christi en het Rodenbachfonds werken eraan mee. Om 20 uur kan je genieten van een streepje percussie op djembé. Er wordt niet enkel gevouwen voor vrede, er wordt ook licht gemaakt. Om 21.30 uur start de nocturne in het museum. Tot 23 uur kan je helemaal bovenaan de IJzertoren turen door de telescopen van de volkssterrenwacht AstroLAB. Info: www.aandeijzer.be.