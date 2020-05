Museum aan de IJzer vernieuwt bij heropening: ontdek dug-out met officierenkamer en verpleegpost Gudrun Steen

25 mei 2020

12u04 0 Diksmuide Het Museum aan de IJzer in de IJzertoren in Diksmuide is open, weliswaar op reservatie. Een extra blikvanger is de vernieuwde derde verdieping met de dug-out.

Philippe Oosterlinck en Frankie Van Rossem geven regelmatig stukken in bruikleen. “We deden op hen een beroep voor de vernieuwing”, zegt directeur Peter Mouton. “Er zijn nu ook een officierenkamer met bijhorend toilet, een houtbewerkingskamer en een verpleegpost. Alles is met authentieke materialen gebouwd. We willen onze bezoekers tonen hoe het leven eraan toe ging in een dug-out.”

Luxueuzer

“Je ziet mooi het contrast tussen de gewone soldaten die met drie naast elkaar op de toiletpot zaten terwijl de officier toch wat meer privacy kreeg. Zijn kamer was ook luxueuzer. Hij sliep daar niet alleen, maar at er ook, verzorgde zich en werkte er. Dat tonen we in de reconstructie. Je ziet een veldbed, met daarnaast een werktafeltje met een typemachine en een kaart van het loopgravenstelsel. Wie goed kijkt, spot een platenspeler onder de schappen met eigen voedsel en ook een tafeltje met een waterteil om zich in te wassen. Let ook op het doek aan het plafond tegen het insijpelende water.”

Het Museum aan de IJzer is elke dag open van 10 tot 18 uur. Vooraf reserveren is verplicht en kan via www.aandeijzer.be. Een bezoek kan enkel individueel of in jouw bubbel met maximaal vier personen.