MUG-heli landt op parking nadat bejaarde fietser zwaar valt Jelle Houwen

23 juni 2019

14u22 5

Een 72-jarige man uit Diksmuide kwam zondagochtend omstreeks 8 uur zwaar ten val in de Esenweg in Diksmuide, vlakbij de Aldi. De man is een hartpatiënt en was er aan het fietsen toen hij plots onwel werd. Hij belandde op het wegdek. Een passant zag de man liggen en belde onmiddellijk de hulpdiensten. Een ambulance snelde toe en ook de MUG-dokter kwam ter plaatse met de MUG-helikopter. De MUG-helikopter landde er op de parking van de Aldi. Enkele ambulanciers konden de oude man reanimeren. Hij was al snel terug bij bewustzijn. De man werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Zijn toestand nu is onbekend.