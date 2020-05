Morgen woensdag gaat de bibliotheek open. Ook de speelpleintjes zijn toegankelijk Gudrun Steen

26 mei 2020

09u23 0 Diksmuide De bibliotheek in Diksmuide gaat vanaf morgen open. Ook in de dorpen Leke, Keiem en Pervijze kan je opnieuw boeken ontlenen. Er zijn wel een aantal richtlijnen.

Er mogen maximum 20 personen op hetzelfde moment binnen in de hoofdbibliotheek. Een mondmasker dragen wordt aangeraden. De leeszaal, de internetcomputers, printers en kopiemachines mag je niet gebruiken. Ook kranten en tijdschriften kan je nog niet doorbladeren en de publieke toiletten blijven voorlopig op slot. Je krijgt twintig minuten de tijd om het materiaal te vinden dat je wilt. In de spelotheek mogen slechts twee personen per keer binnen. Het binnengebrachte materiaal blijft drie dagen in quarantaine vooraleer het terug in de rekken terechtkomt. De inleverbus is elke dag open. Qua openingsuren geldt de zomerregeling tot eind augustus. Concreet is dat elke werkdag in de voormiddag en behalve donderdag ook tussen 16 en 18 uur. Ook zaterdagvoormiddag is het open. In Leke ben je vanaf volgende week dinsdag tussen 16 en 19 uur welkom. In Keiem en Pervijze is dat op donderdag. De catalogus kan je vooraf digitaal raadplegen op diksmuide.bibliotheek.be.

Speelpleinen open onder voorwaarden

Goed nieuws voor de kinderen want de 21 speelpleinen in Diksmuide zijn open van 8.30 tot 21 uur voor kinderen tot 12 jaar. Je mag maximum een half uur ravotten en dat met niet meer dan drie gezinnen terzelfdertijd. Blijven zitten op en rond het speelplein mag niet en ook picknicken is verboden. Een flesje water mag je wel drinken.