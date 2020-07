Mooi bedrag ingezameld voor nieuw bos, dat vernoemd wordt naar doodgereden Charlotte Gysel (18) Gudrun Steen

09u26 7 Diksmuide Voor de aanplant van het Voor de aanplant van het Rainbow Charlotte Gyselbos , vernoemd naar de doodgereden tiener uit Bovekerke, is intussen 4.500 euro ingezameld. Dat bos, dat alle onschuldige slachtoffers van alcohol en drugs in het verkeer wil herdenken, komt in Oostende.

In september vorig jaar liet Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke het leven nadat ze werd aangereden door een dronken spookrijder. Diksmuideling Andy Vermaut zamelt 4.500 euro in om langs de Karperstraat in Oostende een symbolisch bos aan te planten.

“Een chauffeur rijdt met 125 kilometer per uur tegen de wagen van een meisje dat in de fleur van haar leven was”, schetst Andy Vermaut. “Een brave familie verloor haar lieve dochter door een dronken bestuurder. Hopelijk zal haar vreselijke dood mensen overtuigen om niet te rijden als ze alcohol drinken. Dat is het opzet van het Rainbow Charlotte Gyselbos.”

Andy zamelde samen met een team vrijwilligers 4.500 euro in. Dat is goed voor de aanplant van 1 hectare, die volgend voorjaar op de planning van de vereniging Buitengoed staat. “Het is het eerste bos dat alle onschuldige slachtoffers van alcohol en drugs in het verkeer wil herdenken. In totaal willen we 100 hectare extra bos aanplanten onder de naam Rainbow Charlotte Gyselbos.”

De ouders van Charlotte zijn blij met het initiatief. “Ons meisje wandelde zo graag in het bos en hield van de natuur. De mooie boodschap achter die nieuwe groene zone grijpt ons aan”, zegt mama Griet Depreitere, bijgestaan door haar man Johan Gysel.