Mondmaskers in Diksmuide plots in promotie: gisteren nog 28 euro per stuk, vandaag al 17,95 euro Gudrun Steen

05 maart 2020

13u42 24 Diksmuide Klanten van Carrefour Diksmuide staan vandaag versteld als ze aan de kassa aan het aanschuiven zijn. In een doos liggen mondmaskers te koop voor 17,5 euro per stuk, een pak goedkoper dan gisteren.

De zaakvoerders van de Carrefour in Diksmuide zijn momenteel in vakantie. “Ik doe ook maar wat mijn bazen me opleggen”, zegt de tijdelijke winkelverantwoordelijke wat verveeld. “Die mondmaskers zijn via het internet aangekocht. Door de grote vraag zijn er nog maar weinig mondmaskers beschikbaar, vandaar de hoge prijs. Gisteren stonden ze inderdaad aan 28 euro, maar ik vond dat veel te veel en pleegde overleg met de zaakvoerders. Lager dan 17,5 euro kunnen ze niet gaan, aangezien ze die zelf hebben aangekocht voor 16,5 euro via het internet. We hebben er toch al een paar verkocht, maar we krijgen inderdaad wel de opmerking dat ze duur zijn.”

Momenteel zitten mondmaskers niet in het Carrefourgamma, maar de franchisenemers mogen zelf beslissen welke producten ze in de winkelrekken leggen Aurélie Gerth, woordvoerster van Carrefour

De woordvoerster van Carrefour, Aurélie Gerth, verduidelijkt. “Van de 800 Carrefourwinkels zijn er om en bij de 700 via franchise. Dat betekent dat de zaakvoerders onder onze merknaam mogen werken als ze aan voorwaarden voldoen, maar de prijs en het gamma mogen ze zelf bepalen. Als die mensen de mondmaskers voor 16,5 euro hebben aangekocht, dan is 17,5 euro een redelijke prijs. Momenteel zitten mondmaskers niet in het Carrefourgamma, maar de franchisenemers mogen zelf beslissen welke producten ze in de winkelrekken leggen. We zullen die zaakvoerders wel aanmoedigen om goedkopere mondmaskers te vinden, maar dit is nu eenmaal een uitzonderlijke situatie en het gevolg van vraag en aanbod.”

Ondertussen heeft Carrefour Market Diksmuide ook via Facebook gereageerd. “Er is een hele polemiek over de mondmaskers ontstaan. De eerste dag was inderdaad een foute prijs. Ik heb de mondmaskers besteld op vraag van klanten. Vorige week waren er nauwelijks te vinden bij de distributeurs. Alles was uitgeput. Ik verkoop ze nu aan aankoopprijs. Vind je ze elders goedkoper, koop ze dan daar. Een stofmaskertje zouden wij ook kunnen aanbieden aan 5 euro, maar dan zouden we de mensen bedriegen.”