Moet Diksmuide kerken verkopen?

07 oktober 2019

Nee 27% Diksmuide Als het van sp.a-open afhangt wel. Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) stelt zelfs voor om dat voor één symbolische euro te doen zodat projectontwikkelaars erop afkomen.

De oppositiepartijen sp.a-open en N-VA zijn het erover eens. De Diksmuidse kerken kosten te veel. “De stedelijke investeringssubsidie voor het herstel van de kerkgebouwen is beperkt tot 250.000 euro per jaar”, legt schepen Martin Obin (CD&V) uit. “Dat komt neer op anderhalf miljoen euro deze legislatuur. Er is nog 400.000 euro niet uitbetaald dit jaar en dat geld gaat naar het herstel van de kerken in Beerst, Keiem en Woumen. Daarnaast is de exploitatietoelage beperkt tot 1.980.000 euro. Dat komt neer op een gemiddelde van 330.000 euro per jaar. Dat is 45.000 euro minder dan de vorige legislatuur. Medegebruik juichen we toe. De afbraak van kerken is niet aan de orde. Die gebouwen behoren tot onze cultuur en zijn bakens in het landschap.”

Wonen in een kerk

“Vier miljoen euro voor dertien kerken is veel te veel. We vragen de meerderheid om een werkgroep ‘reconversie kerkgebouwen’ op te richten waarbij elke verkozen politieke partij is vertegenwoordigd”, zegt Koen Coupillie (N-VA). Voor sp.a-open mag het nog verder gaan. “Slechts drie procent van onze mensen gaat nog naar de kerk”, klinkt het bij Kurt Vanlerberghe. “Liefst 70 procent van de begrafenissen vindt plaats in een aula. En toch houdt het huidige stadsbestuur zijn dertien kerken open. Een kerk verkopen voor één symbolische euro zal ongetwijfeld ontwikkelaars over de streep trekken. Wonen in een kerk, het kan voor ons.” Martin Obin repliceert: “De kerk in Kaaskerke is verkocht, die in Lampernisse vormen we om tot een urnenkerk en ook die in Oudekapelle staat open voor andere evenementen. De voorbije jaren hebben we veel bespaard maar het blijft onze taak om de kerkgebouwen te onderhouden.”