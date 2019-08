Moet de Pietestraat heraangelegd worden? GUS

28 augustus 2019

10u07 0 Diksmuide Het antwoord is verdeeld. De meerderheid in de Diksmuidse gemeenteraad vindt van wel, de oppositie van niet. Het gaat om het deel vanaf de Pluimstraat tot de eerste bocht. De kostprijs van de heraanleg is geraamd op 63.500 euro.

Met de kwart miljoen euro die Diksmuide krijgt van het Plattelandsfonds wil het bestuur een deel van de Pietestraat, Viconiastraat, het Eierdreefje en de Kattestraat heraanleggen. De gemeenteraad is verdeeld over de Pietestraat. “We willen het stuk tussen de Pluimstraat en de eerste bocht heraanleggen”, duidt schepen Martin Obin (CD&V). “Het maakt deel van uit recreatieve routes. Door de slechte onderfundering zijn er gevaarlijke verzakkingen voor fietsers.” Koen Coupillie (N-VA) is niet akkoord. “Voor een stuk van 270 meter trekken jullie meer dan 63.000 euro uit en dat terwijl er daar niemand met de auto passeert. Je kan toch een bord ‘Uitzonderlijk plaatselijk verkeer’ plaatsen.” Ook Eric De Keyser (sp.a-open) heeft kritiek. “Er is daar maar één hoeve gevestigd die nog twee andere ontsluitingen heeft. Fietsers kunnen veilig in het midden van die weg rijden. Erosiebestrijding is daar een groter probleem. Er zijn straten in veel slechtere staat.”