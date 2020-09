Minister zet licht op rood voor drie windturbines in Kaaskerke Gudrun Steen

18 september 2020

19u41 0 Diksmuide Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) geeft de vergunning voor de bouw van drie grote windturbines in Kaaskerke geweigerd. Het volgt de argumenten uit de talrijke bezwaarschriften.

Elf buurtbewoners en twee bedrijven dienden een bezwaarschrift in tegen de drie windmolens. De tegenargumenten gaan onder meer over slagschaduw, geluid, visuele hinder, de negatieve impact op dieren, minder opbrengst voor mensen met zonnepanelen, trillingen en een waardevermindering van de eigendom van de buurt. Ook de leidend ambtenaar van het departement Omgeving gaf een negatief advies. Daarin stond vooral het belang van het behoud van het open landschap dat ingekleurd is als landschappelijk, waardevol gebied. Ook de ligging van Kaaskerke vlakbij de IJzertoren als blikvanger speelde mee in het negatieve advies. Minister Zuhal volgt nu dat protest en weigert de vergunning. Het is niet de eerste keer dat in die buurt plannen zijn voor windmolens. In 2001 werd nog een project met 9 windmolens ingediend, in 2009 een ander voor 4 windturbines en in 2017 nog één voor 3. Altijd stootte het op een ‘njet’ en ook nu is dat het geval. Diksmuids schepen van Duurzaamheid Marc Deprez (Idee Diksmuide) betreurt dat want hij is een voorstander van windmolens, zowel grote als kleine.