Met nieuwbouw van firma Dezeure is het bedrijventerrein Oude Barriere volzet Gudrun Steen

25 juni 2020

15u38 0 Diksmuide Het familiebedrijf Dezeure uit Veurne is op het bedrijventerrein Oude Barriere in Diksmuide gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van een gloednieuw bedrijfsgebouw van anderhalve hectare groot.

De onderneming komt op een perceel van 3,5 hectare dus de familie Dezeure heeft de komende jaren nog uitbreidingsmogelijkheden op het terrein in Diksmuide. Dezeure is fabrikant van opleggers en aanhangwagens voor landbouw en industrie. Door de hoge vraag naar steeds complexere trailers kwam de familie in Beauvoorde, waar het bedrijf momenteel is gevestigd, in plaatsnood. De voorbereidende werken in Diksmuide zijn net begonnen. De nieuwbouw moet een aangename werkplek worden voor de vijftig medewerkers van Dezeure. Door de verhoging van de productiecapaciteit zoekt het bedrijf monteurs, lassers, servicetechniekers, research & development medewerkers. De familieonderneming is sinds 1947 actief. Ondertussen staat de derde generatie aan het roer. Na de realisatie van de bouw zal het bedrijventerrein Oude Barriere in Diksmuide met negen ondernemingen helemaal volzet zijn.