Met hulp van de scouts: kleuters van W'IJzer vertoeven tijdens de speeltijd in hun beschutte bubbels

02 juni 2020

12u15 0 Diksmuide De ruim 100 kleuters van basisschool W’IJzer in Diksmuide mogen morgen woensdag voor het eerst sinds weken naar school. Op vrijdag volgen dan de resterende leerjaren. Vandaag, op de facultatieve verlofdag, is het alle hens aan dek, want elke bubbel krijgt zijn eigen speelzone met zonnige en schaduwplekjes.



Nog even de laatste nadars plaatsen en vlaggetjes ophangen en dan zijn ze er bij basisschool W’IJzer klaar voor. Het hele verlengde pinksterweekend was het team van directrice Charlot Van D’huynslager druk in de weer. Leden van het oudercomité bouwden eigenhandig twee wasstraten en sponsorden extra mobiel sanitair.

Een tiental jongeren van de scouts Zannekin, oud-leerlingen van de school, sjorde open tenten waar de kinderen tijdens de speeltijd kunnen schuilen tegen de zon of regen. De school kon zelfs rekenen op hulp van de basis Lombardsijde, die een wastafel bezorgde. “Woensdag verwelkomen we 100 tot 120 kleuters. Dat is zo goed als iedereen. Vrijdag komen er nog eens 100 extra kinderen toe van het derde, vierde en vijfde leerjaar. Dat is één derde van het totale leerlingenaantal van de basisschool. Veertien bubbels zullen we tegen vrijdag hebben en die zullen elk op hun eigen speelplaats kunnen ravotten”, verzekert Charlot. “Door de hulp van zoveel vrijwilligers hebben we dit op het getouw kunnen zetten. De leerlingen zullen verspreid over zeven poorten ons schooldomein kunnen bereiken.”

Tomorrowland

De start ligt al helemaal vast, maar ook over het einde van het schooljaar is al nagedacht bij W’IJzer. “We sluiten af in stijl”, belooft Charlot. “We zullen onder de ouders drie dj’s zoeken en plannen met hen een Tomorrowland op schoolformaat. We delen het festivalterrein in veilige dansvakken in.”