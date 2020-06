Met een foute party het schooljaar uit bij basisschool W’IJzer Gudrun Steen

30 juni 2020

11u26 18

Diksmuide Basisschool W'IJzer in Diksmuide vierde de laatste schooldag met een foute party. De kinderen hadden hun gekste kleren aangetrokken en gingen 'total loss' op de zelfgekozen beats.

Hoe kan je een gek schooljaar zoals dit beter afsluiten dan op een zotte manier? Precies zo dachten ze er bij W’IJzer over. Van de kleuters tot het zesde leerjaar, iedereen had een bijzondere outfit aangetrokken. Elk in hun bubbel en op de speelplaats leefden ze zich uit tijdens een foute party.

De kinderen kozen de muziek en de leerkrachten deden maar al te graag mee. Voor de derde kleuters en de leerlingen van het zesde leerjaar had de school nog iets bijzonders achter de hand. Zij mochten elk apart op foto met hun leerkracht en er werd ook een filmpje opgenomen als blijvend aandenken aan hun proclamatie. Zo konden de ouders ook meegenieten, van thuis uit.