Meningen verdeeld over 75 nieuwe woningen in Beerst, Pervijze en Diksmuide GUS

20 december 2019

10u38 6 Diksmuide Eric De Keyser (sp.a-open) vindt 46 sociale woningen in Pervijze te veel. Bert Laridon (N-VA) en Gert Maertens (Groen) maken zich zorgen over het woonproject in Beerst.

In de Wijndalestraat in Beerst komen er 12 woningen, in Pervijze zijn er 46 sociale woningen gepland en in de Lange Veldstraat in Diksmuide nog eens 17. Bert Laridon (N-VA) maakt zich zorgen over het project in Beerst. “Zoveel woningen op zo’n kleine oppervlakte zal niet resulteren in een kwaliteitsvolle invulling.” Eric De Keyser (sp.a-open) mist groen en ook Gert Maertens (Groen) stelt vast dat er voor dat project meer bomen worden gekapt dan dat er nieuwe worden geplant.

Pervijze

Ook het project in Pervijze kan niet iedereen overtuigen. Vooral Eric De Keyser is kritisch. “Zoveel sociale woningen in een dorp dat zo ver is gelegen van het centrum van Diksmuide; dat is vragen om problemen. Bovendien is er geen vlot openbaar vervoer tussen de deelgemeente en Diksmuide. Pervijze heeft nauwelijks middenstand.” Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) staat uiteraard wel achter de projecten. “Zowel in Beerst als in Pervijze zijn scholen gevestigd die er zeker baat bij hebben dat er nieuwe verkavelingen bij komen. Misschien komen er wel extra handelszaken bij in Pervijze eens de 46 huizen zijn gerealiseerd.