Meisje lichtgewond nadat billenkar in gracht rijdt tijdens schooluitstap Bart Boterman

23 september 2019

18u21 0 Diksmuide Bij een ongeval met een billenkar langs de IJzerdijk in Diksmuide is maandagnamiddag een schoolmeisje gewond geraakt. Tijdens een schooluitstap reed namelijk een billenkar in de gracht. Het meisje had pijn aan de voet en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde rond 13.30 uur, ter hoogte van het Stiltepad. Een lagere school was op uitstap in ‘t Buitenbeentje in Diksmuide en deed ook een tocht met de billenkarren doorheen de velden. Een groepje kinderen reed echter pardoes in de gracht. Het meisje had last van een pijnlijke voet. Ze werd opgenomen in het AZ West in Veurne maar mocht het ziekenhuis inmiddels weer verlaten. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen.