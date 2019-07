Meisje (19) definitief rijongeschikt verklaard nog voor ze ooit rijbewijs haalt Jelle Houwen

01 juli 2019

14u08 2 Diksmuide Opmerkelijke feiten in de politierechtbank van Veurne. Een amper 19-jarig meisje uit Roeselare werd door de politierechter lichamelijk definitief rijongeschikt verklaard… nog voor ze ooit een rijbewijs heeft gehaald of de moeite ervoor deed.

Op 14 februari zette een politiecombi S.K. in Diksmuide aan de kant. Het meisje werd opgemerkt door haar rijstijl, die op zijn zachtst gezegd niet zo fameus was. Bleek dat S.K. helemaal geen rijbewijs had én bovendien rondreed onder invloed van cannabis en/of speed. Ze verklaarde al sinds haar 14de minstens 5 joints per dag te roken. “Het zit zo”, sprak haar advocaat, “Het is op haar 14de fout beginnen lopen door slechte vrienden op haar school die haar lieten experimenteren met drugs. Daardoor is ze nog steeds verslaafd en is ze van school af gegaan. Ze is momenteel werkloos en heeft geen uitkering. Die dag belde een vriend haar op die net was opgepakt door de politie. Hij vroeg haar zijn wagen op te halen. Omdat ze vond dat ze wel ‘een beetje kon rijden’ deed ze dat maar. Het is absoluut een foute beslissing maar ze dacht er echt niet bij na. Het gevolg van haar jarenlange drugsverslaving, meen ik.” Het enige goede nieuws die de advocaat te melden had, is dat S.K. zich intussen wel laat behandelen voor haar drugsverslaving.

Minstens 6 maanden

De politierechter was allesbehalve mals voor het meisje. Nog voor ze een rijbewijs heeft gehaald werd ze al definitief rijongeschikt verklaard. Bovendien moet ze een werkstraf van 150 uren vervullen, zoniet moet ze een boete van 4.800 euro betalen. Ze kreeg ook 90 dagen rijverbod, die ze moet uitzweten mocht ze ooit toch toegelaten worden op de weg. Als een politierechter een definitieve rijongeschiktheid oplegt, beter gekend als artikel 42 van de wegcode, dan is dat op zich geen straf maar wel een beveiligingsmaatregel voor de maatschappij. Die maatregel gaat meteen in. Ze is op zich definitief maar kan wel na ten vroegste 6 maanden herroepen worden. Die maatregel is vorig jaar nog maar versoepeld, want voorheen moest men minstens 2 jaar wachten om de herziening van de maatregel aan te vragen. Het is wel zo dat het altijd de beklaagde zelf is die de herziening moet aanvragen. Als S.K. ooit wél wil toegelaten worden tot het verkeer, zal ze eerst een bezoek moeten afleggen bij een deskundige. Via allerlei testen moet die oordelen of de vrouw minstens 6 maanden clean is. Pas als dat het geval is, kan S.K. proberen om haar rijbewijs te halen. Maar eenmaal dat gelukt is, zal ze die dus meteen terug voor 90 dagen moeten afgeven.