Marijn moet 25 euro betalen omdat hij oude parkeerschijf gebruikte in blauwe zone. Hij wil nu iedereen waarschuwen GUS

05 december 2019

13u34 0 Diksmuide Marijn Janssens, uitbater van het gekende sportcafé Time Out in Diksmuide, keek deze week verrast op toen hij na zijn lunch een retributie vond achter zijn ruitenwisser. Nochtans had hij zijn blauwe schijf gelegd, helaas voor de man was het een oud type.

“Ik heb gemaild naar het parkeerbedrijf om die retributie kwijt te schelden maar ik wacht nog steeds op een reactie”, zegt Marijn. “Dinsdagmiddag parkeerde ik mijn wagen in het centrum van Diksmuide waar het blauwe zone is. Ik legde dus mijn parkeerschijf die ik al jaren gebruik. Groot was mijn verrassing toen ik nog geen uur later een retributie van 25 euro aantrof. Bleek dat mijn schijf van het oude type was. Ik wist niet wat er aan de hand was en postte mijn verhaal op een lokale Facebookgroep. Al snel kreeg ik respons dat de nieuwe parkeerkaarten per half uur rekenen en niet per kwartier zoals de mijne. Toch vind ik het overdreven dat het parkeerbedrijf direct 25 euro aanrekent want ik was niet van kwade wil. Ik heb direct een nieuwe parkeerschijf gekocht. Ik hoop alsnog dat mijn retributie wordt kwijtgescholden. Ondertussen wil ik iedereen verwittigen om zijn of haar oude parkeerkaart te controleren.”

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) is duidelijk: “De Europese parkeerschijf is sinds maart 2003 verplicht. Dat geldt dus niet enkel in onze stad. Ik heb die man aangemoedigd te mailen naar het parkeerbedrijf als hij niet akkoord is met zijn retributie.”