Marc De Muynck pikt de draad weer op en stelt bedrijf Mobiel Kwestie voor Gudrun Steen

26 februari 2020

15u37 11 Diksmuide Na jarenlange gezondheidsproblemen is Diksmuideling Marc De Muynck (59) terug actief in de zorgsector. In een nieuwbouw in de Tuinwijk 79 a heeft hij zijn speciaalzaak Mobiel Kwestie geopend met een gamma producten rond thuiszorg en mobiliteit.

Al zijn hele leven is Marc actief in de zorgsector. Zo was hij jarenlang kinesist. Mobiel Kwestie richtte hij op in 2015, maar twee jaar later sloeg het noodlot toe. “Ik had grote gezondheidsproblemen, maar die zijn nu gelukkig van de baan”, zegt Marc daarover. “Ik ben klaar om er volop tegenaan te gaan. Niet mobiel zijn verandert het leven. Daarom wil ik met mijn bedrijf mensen snel een oplossing aanbieden. We verkopen producten rond de thuiszorg zoals bedden, toiletstoelen en relaxzetels, maar ook allerlei hulpmiddelen om de mobiliteit te bevorderen. Ik denk maar aan rolstoelen, scooters, rollators en driewielfietsen. Als enige in België mogen wij de Unawheel verdelen. Daarmee kan je een manuele rolstoel in geen tijd ombouwen tot een elektrische. Op een volle accu haal je een maximumsnelheid van 16 kilometer per uur. Een extra troef is dat we een eigen reparatiedienst hebben,” vult Marc aan. Zijn zoon Andries (28) runt die hersteldienst en hij repareert ook hulpmiddelen die ergens anders zijn aangekocht. “Mijn echtgenote Fabienne Verhoest (51) verzorgt de administratie. Handig is onze levering aan huis. Als onafhankelijk bedrijf zijn we erkend door alle ziekenfondsen en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)”, aldus Marc.

Info: www.mobielkwestie.be of 0467 00 15 15. De zaak is open op maan- en donderdagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur of op afspraak.