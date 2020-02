Man volgt ex tot op haar werk en draait schroeven van wiel los: 12 maanden cel (met uitstel) Bart Boterman

18 februari 2020

12u56 2 Diksmuide Een Diksmuideling (23) is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel en voorwaarden voor ernstige feiten van belaging ten aanzien van zijn ex. In juli vorig jaar volgde hij de vrouw tot bij haar werk om daar de schroeven van een wiel van haar auto los te draaien.

De relatie liep begin mei vorig jaar op de klippen, maar dat kon beklaagde Martijn D. uit Diksmuide niet verkroppen. Vanaf toen zou hij zijn ex op allerhande manieren hebben bestookt om met haar in contact te komen. De belaging bereikte een hoogtepunt begin juli, toen hij de vrouw achtervolgde tot op haar werk. Daar draaide hij de schroeven van een wiel van haar auto los, behalve ééntje. De vrouw merkte meteen dat er iets fout was toen ze wilde vertrekken. Ze belde de politie. Haar ex werd opgepakt voor een moordpoging, maar bij de verwijzing naar de correctionele rechtbank werden enkel nog de tenlasteleggingen belaging en vernieling weerhouden door de raadkamer.

Lesje leren

“Mijn cliënt wou haar een soort lesje leren, maar hij wou niet dat haar iets overkwam. Een wiel dat nog met één schroef bevestigd is, hangt los en dat voel je als bestuurder meteen. Mijn cliënt is een autofreak en rijdt op circuits, dus weet dat maar al te goed. Indien hij twee schroeven had laten zitten, zou de vrouw niets hebben gevoeld en was er kans op een ongeval. Maar dat was niet het geval. Uiteraard had hij dit nooit mogen doen. Alles vond natuurlijk zijn oorsprong in liefdesverdriet”, pleitte zijn advocaat op de rechtbank. Beklaagde Martijn D. drukte zijn spijt uit op het proces.

Contactverbod

De strafrechter besloot hem te veroordelen tot 12 maanden cel met uitstel onder voorwaarden en 800 euro boete. Enkele voorwaarden zijn zich onthouden van drank-, drugs- en geneesmiddelenmisbruik en een contactverbod met zijn ex. De vrouw krijgt 1.000 euro morele schadevergoeding toegewezen. Haar vader kreeg 1 euro symbolische schadevergoeding.