Man vervolgd omdat hij naaktfoto’s van ex plaatst op datingsite voor swingers Bart Boterman

08 oktober 2019

18u05 2 Diksmuide Een man (45) uit Diksmuide riskeert 8 maanden cel voor een geval gecatalogeerd als ‘wraakporno’. Volgens het openbaar ministerie plaatste de man drie naaktfoto’s van zijn ex op een datingwebsite voor swingers.

De man kwam zelf niet opdagen in de rechtbank, maar liet zijn advocaat het uitleggen. “Eerst en vooral wil ik duidelijk maken dat het niet om een monogame relatie ging. Het koppel bezocht geregeld parenclubs. Mevrouw had zelf een account aangemaakt op de datingsite voor swingers en dat gaf ze ook toe in een verhoor. Ze vroeg mijn cliënt om er foto’s aan te hangen en had toestemming gegeven. Op de naaktfoto’s was niet eens een gezicht te zien”, sprak de advocaat. Maar intussen ging het koppel uit elkaar. In een verhoor verklaarde de vrouw dat ze inderdaad het account aanmaakte, maar geen toestemming gaf voor de foto’s.

Volgens het openbaar ministerie stuurde de man ook foto’s naar de zus van zijn ex en sprak hij dreigende taal, toen ze daarvan melding zou maken bij de politie. “De vrouw heeft zitten knippen, plakken en verwijderen in een uittreksel van het gesprek op Facebook. Mijn cliënt heeft helemaal niet uit eigen beweging foto’s doorgestuurd naar de zus”, verweerde de raadsman, die de vrijspraak vroeg, zich. Naast het plaatsen van de naaktfoto’s, stond de Diksmuideling ook terecht staan voor het uitschrijven van een ongedekte cheque van 3.000 euro aan zijn ex, nadat hij eerder zou hebben geleend bij haar. Voor de burgerlijke partijen was niemand aanwezig, maar het burgerlijke luik van het proces zou later worden beslecht. Vonnis 5 november.