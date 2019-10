Man riskeert 30 maanden cel voor verkrachting en aanranding vriendinnen van dochter Bart Boterman

15 oktober 2019

15u22 1 Diksmuide Het openbaar ministerie heeft 30 maanden gevangenisstraf gevorderd tegen een 33-jarige man uit Diksmuide. S.K. wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding van twee vriendinnen van zijn dochter, die op het moment van de feiten tussen 10 en 12 jaar waren. Hij ontkent de aantijgingen en gaat voor de vrijspraak.

De beklaagde woont in de straat van de slachtoffers en zijn dochter was hun beste vriendin. De twee meisjes kwamen soms dagelijks over de vloer. Hun verklaringen kwamen naar boven tijdens de lessen seksuele opvoeding op school. De leerkracht sloeg alarm bij de ouders en er volgde een uitgebreid strafonderzoek. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter, maar kwam snel voorwaardelijk vrij met onder meer een contactverbod.

38 sms’jes

Volgens het openbaar ministerie legde de man leugenachtige verklaringen af tijdens een test met een leugendetector, nota bene telkens toen het over seks ging. Voorts onderging hij een psychiatrisch onderzoek waaruit bleek dat hij feiten vergoelijkt en stelde dat de meisjes zelf vaak over seks bezig waren. De verklaringen van de meisjes werden dan wel af en toe bijgeschaafd, in grote lijnen was hun verhaal consistent, aldus de procureur. Er was geen reden om te twijfelen aan de echtheid ervan. Bovendien stuurde hij in totaal 38 sms’jes om te vragen of de meisjes mochten komen spelen.

Dramaqueens

Beklaagde S.K. bleef ontkennen en ging voor de vrijspraak. “Het zijn altijd ‘dramaqueens’ geweest. Nooit heb ik hen aangeraakt. Zoiets zou ik ziekelijk vinden. Ze hebben dit verhaal uitgevonden, het is pure fantasie. Ik ben al veertien jaar samen met mijn vrouw en kom niets te kort. Ik heb zelf een dochter die even oud is als de vermeende slachtoffers. Soms zaten er wel zeven kinderen in mijn huis te spelen. Ik heb hen zelfs gitaar leren spelen”, weerde hij zich op de rechtbank. Zijn advocaat merkte op dat er minstens twijfel zou moeten zijn over zijn schuld, gezien de verklaringen van de meisjes soms uiteenlopend of tegenstrijdig waren. “Mijn cliënt kwam slecht uit die test met leugendetector, dat klopt. Maar zou je zelf niet zenuwachtig zijn, als je je vrouw, kind en werk dreigt te verliezen door dergelijke foute aantijgingen?”

Psychologische problemen

De advocate van de slachtoffers diende de tegenpartij van antwoord. “De slachtoffers kampen nog steeds met ernstige psychologische problemen en zitten op internaat, om zo weinig mogelijk geconfronteerd te worden met de beklaagde die nog steeds in hun straat woont. Dat ze niet altijd volledig hetzelfde verklaarden, komt door de zware trauma’s die ze opliepen”, stelde de advocate van de slachtoffers. Vonnis 12 november.