Man onder invloed botst op hoekgevel van huis Jelle Houwen

30 mei 2019

11u36 3

Een 31-jarige man uit Diksmuide veroorzaakte woensdagnacht een ongeval onder invloed van alcohol. Om 1.13 uur botste de 31-jarige R.K. op de hoekgevel van een woning langs de De Breyne Peellaertstraat in het centrum van Diksmuide. De schade aan de gevel is gering. Het gaat om een leegstaand huis waarvan een raam sneuvelde. In de wagen zaten naast R.K. ook een 31-jarige passagier uit Diksmuide, D.K. Die moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Veurne worden gebracht. R.K. legde na het ongeval een positieve ademtest af en blies 1.54 promille. Zijn rijbewijs werd daarom voor 15 dagen ingetrokken. De politie stelde een pv op en de brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.