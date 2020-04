Man (39) die geseind stond ter gevangenneming op lullige manier ontdekt door politie Bart Boterman

09 april 2020

17u49 0 Diksmuide Een 39-jarige man uit Veurne die geseind stond voor het uitvoeren van een gevangenisstraf, werd op een nogal lullige manier ontdekt door de politie. De man was woensdagavond aanwezig bij een vriend in Diksmuide, waar de politie moest tussenkomen voor een burenruzie.

L.H. uit Veurne bleek aanwezig in de woning toen de politie aankwam om de gemoederen te bedaren. Volgens het parket stond de man geseind enerzijds voor een verhoor inzake een diefstal en anderzijds voor de uitvoering van 6 maanden gevangenisstraf. Gezien de man aanwezig was in Diksmuide en niet in zijn woonplaats Veurne, kreeg de man een extra proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing. L.H. werd overgebracht naar de gevangenis van Brugge.