Man (36) die moeder van zijn kinderen probeerde te wurgen, veroordeeld tot 40 maanden cel, deels met voorwaarden Bart Boterman

26 mei 2020

11u57 0 Diksmuide De 36-jarige Steve D. uit Diksmuide is veroordeeld tot 40 maanden cel waarvan 25 maanden met voorwaarden voor een poging tot doodslag op zijn ex-vriendin, met wie hij twee kinderen heeft. Hij sloeg haar volledig bont en blauw op oudejaarsnacht, riep dat hij haar zou vermoorden en probeerde haar te wurgen met zijn broeksriem. De rechter legde als voorwaarden onder meer een contactverbod, verplichte inname van antabuse en een verplichte behandeling voor zijn drugs- en alcoholproblematiek op.

“Mijn cliënte mag blij zijn dat ze hier überhaupt kan plaatsnemen in de rechtszaal. Ze kampt met blijvende hoofdpijn die uitstraalt naar haar nek, geheugenverlies, stress, paniekaanvallen en hartkloppingen. Sinds de feiten is ze liefst twintig kilogram vermagerd. Ze vreest evenwel voor de dag dat hij opnieuw in vrijheid wordt gesteld”, sprak de advocate van het slachtoffer tijdens de pleidooien, vorige week dinsdag op de Veurnse rechtbank. De vrouw deed in het verleden al meerdere aangiftes bij de politie, omdat ze geslagen werd door haar partner, vaak voor de ogen van de kinderen. In augustus vorig jaar werd de relatie dan eindelijk beëindigd.

Hallucinante feiten

Op oudejaarsnacht trok Steve D. alsnog naar de vrouw, onder invloed van alcohol en speed. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij seks, maar dat weigerde de vrouw. De ruzie zou evenwel gestart zijn met een discussie over speedgebruik. “Hij begon te slaan, te schoppen, gaf haar vuistslagen in het gezicht en probeerde haar te wurgen met zijn broeksriem. Meerdere keren riep hij dat hij haar zou vermoorden. De foto’s in het strafdossier laten weinig aan de verbeelding over. Dit zijn hallucinante feiten”, aldus het Openbaar Ministerie. Ook de woning werd volledig verbouwd met allerhande schade aan het interieur.

Moegetergd

Het slachtoffer kon ternauwernood haar schoonmoeder verwittigen via een berichtje, die de politie belde over wat haar eigen zoon aanrichtte. Bij aankomst was Steve D. al gevlucht. De vrouw verloor het bewustzijn op weg naar het ziekenhuis. Ze was nog wekenlang arbeidsongeschikt. “Ik kon het niet meer aan. Ik was moegetergd door haar depressieve periodes. Ze dreigde dat ze zou klikken over mijn druggebruik bij mijn vader en zei dat ze mijn kinderen zou afnemen. Ik ben de controle verloren maar het is nooit mijn bedoeling geweest om haar te doden”, aldus Steve D. op de rechtbank. Zijn advocaat pleitte dat een celstraf met probatievoorwaarden meer opportuun is dan een effectieve gevangenisstraf, zodat hij kan werken aan zijn alcohol- en drugsprobleem door een opname in een psychiatrische instelling.

Schadevergoeding en voorwaarden

De strafrechter gaf deels gehoor aan die oproep. Steve D. kreeg 40 maanden celstraf waarvan 25 met probatievoorwaarden. Voor die periode met voorwaarden is onder meer een contactverbod met het slachtoffer opgelegd, alsook verplichte dagelijkse inname van antabuse of een implantaat waardoor hij ziek wordt door alcoholgebruik. Ook moet hij zich verplicht laten begeleiden voor zijn alcohol- en drugsprobleem. Doet hij dat niet, kan het voorwaardelijke gedeelte alsnog effectief worden. Het slachtoffer moet hij 7.500 euro schadevergoeding betalen, al kan dat nog oplopen bij een verdere burgerlijke voortzetting van het proces.