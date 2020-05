Maïs kiemt niet door droogte. Boer Dieter sproeit gericht met eigen buizensysteem Gudrun Steen

26 mei 2020

Diksmuide Dieter Debruyne (26) uit Diksmuide gebruikt zijn gezond boerenverstand. Hij sproeit niet de hele akker met kostbaar water om zijn maïs te doen kiemen maar doet dat gericht met een eigen gebouwd buizensysteem. Zo verbruikt hij tot 240.000 liter per hectare minder water.

Dieter werkt op de ouderlijke hoeve Hof Ter Wilgen in Diksmuide en wil later het bedrijf overnemen. De boerderij is gekend voor de kweek van het West-Vlaams roodrund. Om die dieren te voederen is er maïs nodig en daar zit het probleem. “Tien dagen terug heb ik gezaaid omdat er toen regen werd voorspeld”, vertelt Dieter. “Er viel slechts twee liter water terwijl er zeker tien liter nodig is om het zaad te doen kiemen. Mijn vader Johan, die al ruim 20 jaar het landbouwbedrijf runt, heeft het nog nooit meegemaakt dat de maïs zo vroeg op het jaar door de droogte niet kiemt. Noodgedwongen moeten we dus besproeien.”

Gisteren maandag kondigde West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé een captatieverbod af voor de onbevaarbare waterlopen in het volledige IJzerbekken. Spaarzaam omspringen met water is de boodschap en dat heeft de familie Debruyne begrepen. “Als we op een traditionele manier zouden besproeien dan gaat er veel verloren omdat het water ook in de grond dringt waar het niet nodig is. Daarom zijn we aan het bouwen geslagen met buizen. Zo creëerden we een sproeisysteem met zes sproeiers die net in de plantrijen water geven. Zo verbruiken we tot zeven keer minder water. Concreet voor onze akker komt dat neer op een waterbesparing van 240.000 liter. Gisteren (maandag red.) ben ik een hele dag op het land geweest om te sproeien en ook vandaag (dinsdag red.) doe ik dat. Dat moet voldoende zijn.”

Vader Johan hoopt dat er geïnvesteerd wordt in extra bufferbekkens. “Het is niet voldoende om 150 hectare land een halve meter te laten onderlopen zoals in de broeken gebeurt. We hebben nood aan een meer van 4 tot 5 hectare dat tot vijf meter diep is. In de Bethoosterse broeken in Esen is daarvoor zeker plaats. Daarnaast moet de landbouwer de kans krijgen om zelf extra regenputten te graven. Nu weten we geen blijf met de aarde die we over hebben nadat we de put hebben uitgedolven.”