Magneetvisser haalt gestolen bromfiets boven Bart Boterman

15 juli 2019

18u09 1 Diksmuide De brandweer werd zondagavond opgeroepen om een bromfiets uit de IJzer te trekken, ter hoogte van de Beerstblotestraat in Diksmuide. Een magneetvisser had die aan de oppervlakte gebracht en belde de politie.

Die ging ter plaatse om te zien of er een ongeval aan voorafgegaan was en vorderde de brandweer. Het gaat echter om een gestolen en gedumpte bromfiets, laat de politie weten. Vorige week moest DOVO nog ter plaatse komen voor een grote obus uit de Eerste Wereldoorlog die bloot kwam te liggen in de IJzer in Diksmuide, toen kajakkers die zagen liggen. Door de lagere waterstanden komt al eens iets aan de oppervlakte.