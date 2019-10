Maak kennis met de nieuwe joggingclub Run 4 All GUS

14 oktober 2019

14u58 0 Diksmuide De joggingclub Run 4 All telt 35 leden. Elke maan- en donderdag trekken ze hun loopschoenen aan. Iedereen is welkom om twee keer een uurtje mee te joggen.

“Precies een jaar terug startten we met een paar vrienden maar ondertussen hebben we al 35 leden en kunnen we trots onze officiële t-shirts voorstellen met het logo van Stad Diksmuide. Wij zijn de enige sportvereniging die dat logo prominent op de rug van zijn shirts liet drukken. We zien ons als sportambassadeurs en hopen nog meer mensen te kunnen aantrekken”, klinkt voorzitter Filip Lefever enthousiast. “Elke maan- en donderdag komen we om 20 uur samen aan de kleedkamers bij de looppiste op het sportpark De Pluimen. We joggen tussen de acht en elf kilometer in de regio van Diksmuide. De stad telt zoveel mooie, rustige, landelijke weggetjes dat we telkens voor variatie kunnen zorgen.” Het lidgeld bedraagt 60 euro. In dat bedrag zitten een begeleider, verzekering en afgesloten kleedkamers. Wie interesse heeft om mee te joggen kan mailen naar run4alldiksmuide@gmail.com. Enige voorwaarde is dat je achttien jaar of ouder bent.