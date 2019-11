Lowie (10) zamelde al twee containers oud ijzer in voor het goede doel GUS

05 november 2019

17u21 0 Diksmuide De actie ‘IJzer for Life’ van Lowie Despierre (10) uit Vladslo bij Diksmuide draait op volle toeren. Al twee volle containers heeft hij en vandaag staat de derde klaar om gevuld te worden. Het doel is om voor dat oud ijzer zoveel mogelijk geld te krijgen voor vzw De Helpende Hand van zijn oma.

Hij heeft het van geen vreemden, Lowie Despierre. Zijn ouders en grootouders zetten zich maar al te graag in voor de medemens. “Ik heb al eens een kleine hoeveelheid oud ijzer ingezameld en haalde daarmee 85 euro op. Toen mijn papa me vroeg of ik iets wilde doen voor de Warmste Week bedachten we samen de actie ‘IJzer for Life’”, vertelt Lowie. “De tweede volle container is net weg. Alles wat ijzer, koper, zink en aluminium is, mag erin behalve koelkasten en diepvriezers. De Diksmuidse firma Mares sponsort de containers en haalt het oude ijzer ook op. Ik ben benieuwd hoeveel alles zal opbrengen voor De Helpende Hand. Mijn oma is daar de bezielster van. In Beerst heeft ze een winkel met tweedehandsspullen voor mensen die het niet zo breed hebben.”

Het oude ijzer is tot 18 december welkom in de Gentweg 59 in Vladslo. Dat kan elke werkdag van 17 tot 20 uur en zaterdagnamiddag van 13 tot 18 uur. Info: 0476 53 12 01.