Liefst 70 leerkrachten van ’t Saam Cardijn verspreiden positieve boodschap naar leerlingen net voor het paasverlof Gudrun Steen

03 april 2020

Diksmuide 't Saam Cardijn in Diksmuide sprong bij de start van de coronacrisis, zoals veel secundaire scholen, meteen op de kar van het digitale onderwijs. Nu de paasvakantie lonkt, hebben ze hun 800 leerlingen op een originele manier verrast.

Het was leerkracht Andy Hoedt die de oproep naar alle teamleden van ’t Saam Cardijn verstuurde. De opdracht luidde als volgt: ‘Maak een origineel filmpje voor jouw leerlingen’. Dat moest in één dag gebeuren. “We wilden iedereen een hart onder de riem steken”, zegt leerkracht Stijn Sinnaeve die alles monteerde. “Op 24 uur tijd hadden maar liefst 70 collega’s een ludiek filmpje doorgestuurd. Dat is meer dan de helft van alle personeelsleden van ’t Saam Cardijn! Samen met mijn vriendin Ireen Desender, die ook leerkracht is aan ’t Saam, heb ik alles geknipt en geplakt op een bedje van muziek. Ik postte het op de Facebookpagina van onze school waar het al meer dan 27.000 keer is bekeken en 177 maal is gedeeld. De boodschap zal dus wel aangekomen zijn.”