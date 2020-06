Lichaam van de vermiste Johny Simons (70) aangetroffen Bart Boterman

06 juni 2020

19u03 80 Diksmuide In de Handzamevaart in Diksmuide, ter hoogte van de Boterdijk, is zaterdagnamiddag is het lichaam van de vermiste Johny Simons (70) aangetroffen. De wetsdokter en het labo zijn ter plaatse. Alles wijst op een wanhoopsdaad.

Een landbouwer die het veld aan het bewerken was aan de rand van de Handzamevaart, zag rond 16 uur een lichaam drijven op het water en verwittigde de hulpdiensten. Duikers van de brandweer, de ziekenwagen en de MUG-heli rukten uit, maar konden enkel het overlijden van het slachtoffer vaststellen. De politie verwittigde het parket en die vorderde de wetsdokter en het labo. Al snel werd duidelijk dat het om de stoffelijke resten van Johny Simons gaat, de man uit Merkem die sinds woensdagmiddag vermist is nadat hij vertrok met de fiets.

Zijn lichaam werd een tiental kilometer van de plaats waar hij verdween aangetroffen. De man had zijn identiteitskaart nog op zak en ook de fiets werd teruggevonden. Volgens de politie wijzen de vaststellingen ter plaatse op een wanhoopsdaad. Slachtofferhulp van de politie staat de familie van het slachtoffer bij. De politie had eerder opgeroepen om camerabeelden van in de ruime omgeving over te maken, maar dat is niet meer van toepassing.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan altijd terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be