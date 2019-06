LEUK - Leerlingen W’IJzer zijn dol op de hitte. Laat het watergevecht beginnen GUS

24 juni 2019

14u59 0 Diksmuide De hitte zorgt ook voor het nodige vertier. Kijk maar naar deze leerlingen van basisschool W’IJzer in Diksmuide.

“De kinderen van het vierde leerjaar van juf Eline haalden hun waterpistolen boven”, lacht directeur Charlot Van D’huynslager. “Onze speelplaatsen hebben we verhuisd naar de achterkant van de school waar het schaduwrijker is. Ook heel wat banken hebben we naar daar verplaatst zodat de leerkrachten die dat willen buiten kunnen lesgeven. In onze klassen is het namelijk snikheet en die kunnen we moeilijk afkoelen. Maar we vinden genoeg dingen uit hoor om verfrissing te veroorzaken. De ijsjes zijn bijvoorbeeld al besteld.”