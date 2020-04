Leuk bedacht: geef de Grote Markt een eigen kleurtje Gudrun Steen

13 april 2020

10u50 0 Diksmuide Altijd al gedroomd van een knalgeel Begijnhof of een Grote Markt in alle kleuren van de regenboog? Grijp je kans, download de kleurplaten van gekende Diksmuidse decors en post ze in de rode brievenbus bij het stadhuis.

Een grijze dag vandaag met een fris windje. Wat kan je dan doen? Kleuren natuurlijk en Diksmuide heeft een leuk projectje bedacht. Het vormde bekende decors om tot een kleurplaat. Die vind je onder www.diksmuide.be/coronavirus. Onder de ‘algemene info’ kan je zes blanco tekeningen downloaden. Het gaat om het Begijnhof, het sterrenbad, de IJzertoren, de Grote Markt met het Manneke uit de Mane en het stadhuis, de site van de petroleumtanks bij de IJzer en de bibliotheek. Het is niet alleen een leuke bezigheid, je kan jouw afgewerkte creatie ook een zinvolle bestemming geven. Post het in de rode brievenbus op de Grote Markt. De stadsmedewerkers bezorgen die dan bij inwoners die wat eenzaam zijn en extra kleur in hun leven kunnen gebruiken. Mocht je geen printer hebben om de kleurplaten mee af te drukken, bel dan naar 051 79 30 00 of mail communicatie@diksmuide.be. De tekeningen worden dan opgestuurd.