Letsen dat is tijd kopen en verkopen Vier dames uit ruime regio Diksmuide, Houthulst en Staden richten tiende West-Vlaamse Letsvereniging op GUS

14 augustus 2019

13u30 0 Diksmuide Vier dames uit Diksmuide, Houthulst en Staden starten een Letsvereniging op, de tiende in onze provincie. Ik doe iets voor jou, ontvang digitale munten voor mijn tijd en daarmee kan ik op mijn beurt iets vragen aan de groep; dat is het principe van Letsen. Het kwartet organiseert op 26 augustus een startmoment in Diksmuide.

De vrouwen achter de nieuwe Letsvereniging groot Diksmuide zijn Ingrid Scherrens (66) uit Staden, Karinina Dejonckheere (55) uit Houthulst, Steffie Vandierendonck (31) uit Houthulst en Evelien Popelier (43) uit Woumen. Lets staat voor Local Exchange and Trading System. “We leerden elkaar kennen tijdens een praatgroep bij Ingrid waar we maandelijks babbelen over ‘de dinges des levens’”, vertelt Evelien. “Omdat er in onze regio nog geen Letsbeweging actief is, starten we er zelf één. We houden ervan om mensen te verbinden.” Dat is inderdaad wat een Letsvereniging doet. “Er zijn er 56 in Vlaanderen”, weet bestuurslid Sabien Meeremans van Lets Vlaanderen die ook voorzitster is van Lets Oostende. “Je leert mensen kennen die je anders nooit zou ontmoeten. De euro’s hoef je enkel boven te halen om ingrediënten, vervoer of logies te betalen. Voor alle overige diensten betaal je met digitale munten. Op een online platform vul je jouw profiel in en sta je in verbinding met de andere leden.”

Elk heeft zijn talent

Steffie is de dame die tussen Houthulst en Kortemark een bloemenlint aan het inzaaien is. “Naast dat project ben ik ook sterk in het maken van jams of het inleggen van groenten in WEC-potten. Tuinieren is mijn ding. Voor klusjes in huis zou ik graag een beroep doen op iemand uit de vereniging.” Evelien heeft zich verdiept in Vedic Art. “Dat is een vorm van intuïtief schilderen. Ik wil graag sessies organiseren. Waarvoor ik zelf op de Letsers beroep zou doen? Voor het onderhoud van de tuin of om onze zolder op te ruimen.” Ook Ingrid heeft een creatief talent. Ze is boekbindster, houdt van letters kappen, tekenen en schilderen. Karinina zoekt tuinhulp. “Je ziet, iedereen heeft een talent”, stelt Ingrid vast. “Het systeem van de digitale munten of zaadjes zoals wij ze noemen zorgt ervoor dat je niet het gevoel hebt dat je van iemand profiteert.”

Wie interesse heeft, is maandag 26 augustus van 19.30 tot 21.30 uur welkom op het startmoment in zaal Nicefoor in Ten Patershove in Diksmuide. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, overtuiging of opleiding. Het lidgeld is 12 euro per jaar, verzekering inbegrepen. Meer info krijg je van Ingrid via 0493 19 17 31 of scherrensingrid@gmail.com.