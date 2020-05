Lees hier wat er maandag verandert in Diksmuide Gudrun Steen

14 mei 2020

18u42 10 Diksmuide De wekelijkse marktdag op maandag zal weer plaatsvinden. Er mag bezoek naar het woonzorgcentrum Yserheem en De Zilvervogel. Studenten kunnen dan weer terecht in Blokkot.

Vanaf nu maandag zullen de 32 verschillende marktkramen opnieuw op de Grote Markt in Diksmuide staan. Ook de boerenmarkt is er welkom vanaf vanaf zaterdag 23 mei. Het stadsbestuur raadt aan om een mondmasker te dragen, de marktkramers zelf zijn hiertoe verplicht. Vanaf maandag zijn bezoekers op afspraak welkom in het woonzorgcentrum Yserheem. Het bezoek mag maximum een half uur duren en vindt plaats achter plexiglas. De gegevens van de bezoekers worden genoteerd. Ook woonzorgcentrum Zilvervogel in Woumen is vanaf maandag toegankelijk onder voorwaarden.

Diksmuide opent zijn blokkot waar studenten in alle rust zich kunnen voorbereiden op de examens. Vanaf nu zaterdag zijn de jongeren welkom in Zonnestraal en vanaf maandag in de kerk van Oudekapelle en dat telkens van 8 tot 22 uur. Op www.diksmuide.be/jeugd kan je jouw plaats reserveren.

De dienst Toerisme opent op 18 mei de deuren net zoals het Museum aan de IJzer in de IJzertoren. De Dodengang is vanaf woensdag 20 mei toegankelijk.