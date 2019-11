Leerlingen ’t Saam bouwen weerstation dat in natuurgebied De Blankaart staat GUS

21 november 2019

14u14 0 Diksmuide De universiteit van Gent bouwt een netwerk aan weerstations om de invloed van de omgeving op het microklimaat te onderzoeken. De leerlingen van ’t Saam, zowel campus Cardijn als Aloysius, uit Diksmuide knutselden eigenhandig een weerstation in elkaar.

“Weerman Frank Deboosere twitterde over het zogenaamde Vlinderproject”, legt leerkracht Ward Coucke uit die het initiatief samen met Lennart Pynebrouck coördineert. “We helpen de universiteit en het heeft ook pedagogische waarde. De Blankaart is een geschikt gebied voor ons weerstation. Er staan er in de stad, in een zandrijke omgeving, bij de zee, bij het water en nu dus ook in drassig gebied. De onderzoekers willen nagaan wat de omgeving doet met het klimaat. Volgend jaar wordt het waarschijnlijk uitgebreid zodat ook de luchtkwaliteit onder de loep genomen kan worden.”

Luka Samyn, Mathéo Riahi, Jonas Bogaert en Evarist Verstraete zijn de pientere vierdejaars die het weerstation hebben gebouwd. “Het was een goede oefening om een plan te lezen. Daarnaast moesten ze ook hun kennis over mechaniek en elektriciteit gebruiken. Extra interessant is dat iedereen de resultaten van dat weerstation kan volgen op wow.meteo.be.” Op die website vind je het Diksmuidse station onder de naam ‘vlinder 22 Diksmuide’.