Leerlingen school Pervijze komen na vijftig jaar voor het eerst samen GUS

11 november 2019

11u13 0 Diksmuide Vandaag zijn ze allemaal 65 jaar, de vroegere leerlingen van de school in Pervijze. Vijftig jaar nadat ze samen in de klas zaten, kwamen de dames bijeen om bij te kletsen. Er was ook nog één juf van toen erbij.

Oud-leerling Christine Deturck en gepensioneerde juf Paula Demolder namen het initiatief voor de reünie. Volgende mensen gingen op de uitnodiging in: Maria Boeve, Lieve Cambier, Mieke Coussens, Marijke Feys, Claire Houtave, Noella Lapon, Greta Markey, An Roels, Griet Vanbeveren, Maria Vanmalderen en Maria Vyvey. Paula leidde het gezelschap rond in de school maar veel van vroeger was er niet meer te zien. Na vijf decennia is er uiteraard het één en ander veranderd. Het werd een leuke bijeenkomst die bol stond van de herinneringen en anekdotes over een lang vervlogen tijd.