Landbouwvoertuig brandt volledig uit tijdens het laden van strobalen Bart Boterman

03 augustus 2020

10u47 1 Diksmuide Op een veld langs de Dodengangstraat in Diksmuide is zondag rond 18 uur een landbouwvoertuig volledig uitgebrand.

Een landbouwer was samen met anderen strobalen op een kar aan het laden door middel van een verreiker. “Door een technisch defect brak brand uit in de verreiker. Toen wij aankwamen om te blussen, stond het landbouwvoertuig in lichterlaaie”, zegt brandweerluitenant Rudy Dolfen. “We hadden het vuur relatief snel onder controle, maar de verreiker bleek niet meer te redden. Er vielen geen gewonden”, aldus Dolfen.