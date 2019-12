Landbouwer veroordeeld voor dodelijk ongeval tussen verreiker en bromfiets: “Hij reed achteloos met vorken vooruit van erf” Bart Boterman

02 december 2019

13u35 0 Diksmuide De landbouwer die op 23 juli vorig jaar een dodelijk ongeval veroorzaakte in de Kortewildestraat in Vladslo is veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel, 6 maanden rijverbod waarvan 5 met uitstel, 4.000 euro boete en het opnieuw afleggen van alle rij-examens en testen. Bij het ongeval kwam Christophe Lefevere (43) uit Esen, papa van twee kinderen, om het leven. Weduwe Cathy hoopt het verdriet eindelijk een plaatsje te kunnen geven.

Het was nota bene de verjaardag van slachtoffer Christophe Lefevere, de noodlottige 23 juli van vorig jaar. Hij en zijn echtgenote Cathy, ouders van twee tieners, planden een gezellige rondrit met de bromfiets. Maar in de Kortewildestraat in Vladslo gebeurde wat niemand had durven denken. Christophe moest als bestuurder van de bromfiets uitwijken voor een wagen die stilstond langs de kant van de weg, door een eerdere aanrijding met blikschade. Daarna moest Christophe opnieuw uitwijken, voor een tegenligger die het stilstaand voertuig laat had opgemerkt. Luttele momenten nadat ze die twee obstakels voorbij waren, kwam landbouwer J.J. (32) met zijn verreiker uit zijn landbouwbedrijf gereden.

Verantwoordelijkheid afschuiven

Hij zou de baan oversteken naar zijn weiland, maar de vorken van zijn verreiker stonden uitgeklapt. Er volgde een zware aanrijding op het fietspad, waarbij Christophe de vorken van de verreiker vol in het gezicht kreeg en ter plaatse stierf. Cathy overleefde de klap, maar zag haar man levenloos liggen en sterven. Landbouwer J.J. werd vervolgd voor onopzettelijke doodslag, maar zijn advocaten probeerden de verantwoordelijkheid voor het ongeval deels bij het slachtoffer te leggen, tot ontsteltenis van weduwe Cathy. “De mensen op de bromfiets waren achterom aan het kijken, omdat ze hadden moeten uitwijken voor het eerste ongeval. Er is een getuige die dat bevestigt. Ze hadden te weinig oog voor het voorliggend verkeer en konden dus zelf niet meer uitwijken voor de verreiker. We zijn van mening dat de landbouwer en de bromfietsbestuurder elk de helft van de verantwoordelijkheid dragen. Hoe erg dat ook klinkt voor de nabestaanden van het slachtoffer”, klonk het pleidooi van de advocaten van de landbouwer. Er werd de probatie-opschorting gevraagd aan de rechtbank.

Voorzichtigheid

Maar op dat pleidooi ging de Veurnse politierechter niet op in, bleek maandagmorgen toen het vonnis werd uitgesproken. De politierechter stelde dat het ongeval te wijten is aan een ernstig gebrek aan voorzichtigheid van de landbouwer, omdat hij achteloos met de vorken vooruit van zijn erf op het fietspad kwam gereden. De landbouwer is volledig verantwoordelijk voor het ongeval, aldus het oordeel van de rechtbank. Probatie-opschorting, zoals gevraagd door de verdediging, was volgens de rechtbank geen gepaste straf. De landbouwer werd veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel, 4.000 euro boete en 6 maanden rijverbod waarvan 5 met uitstel. De man moet tevens medische en psychologische testen en zijn theoretisch en praktisch rijexamen afleggen alvorens hij zijn rijbewijs terugkrijgt.

Beginnen met verwerken

Weduwe Cathy Boret (44) hoopt dat zij en haar kinderen deze moeilijke periode nu achter zich kunnen laten. “Het belangrijkste is dat de rechter oordeelde dat mijn man geen schuld treft aan zijn ongeval. Welke straf daaraan vasthangt, maakt niet meer uit. Daarmee krijgen mijn kinderen en ik Christophe niet terug. Nu het vonnis is uitgesproken, hoop ik dat we dit eindelijk kunnen beginnen verwerken. We hebben het enorm moeilijk gehad", reageerde Cathy na afloop van het vonnis. De advocaat van J.J. liet weten geen beroep aan te tekenen tegen het vonnis.