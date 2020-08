Landbouwer roept brandweer op om voorraad drinkwater van koeien aan te vullen Bart Boterman

10 augustus 2020

13u37 0 Diksmuide De brandweer van Leke werd maandagvoormiddag opgeroepen om een landbouwer te gaan bevoorraden met drinkwater voor zijn koeien, in de Kruiskalsijdestraat. Zijn voorraad was de laatste dagen flink geslonken en over enkele uren dreigden de putten volledig leeg te raken.

De brandweer ging ter plaatse met een tankwagen met 7.000 liter water. De landbouwer moet er wel voor betalen. “Het kan echter niet de bedoeling zijn dat elke landbouwer ons vraagt om water te leveren als de voorraden slinken. Eigenlijk moeten landbouwers via de private sector aan bevoorrading zien te raken of bijvoorbeeld zelf gaan pompen in de IJzer, als daar op dat moment geen verbod op is tenminste”, zegt kapitein Filip Vandenberghe van brandweerpost Diksmuide.

“Alleen in noodsituaties”

“Wij komen normaal gezien enkel tussen in noodsituaties, als er een acuut drinkwatertekort is of bij extreme hitte. Vorige week nog vroeg een landbouwer ons om een miljoen liter drinkwater te leveren. Dat hebben we toen geweigerd. Dit zou overigens ook tot vijf keer zo duur uitvallen dan bij een levering door de private sector”, besluit Vandenberghe.