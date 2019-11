Laatstejaarsstudenten Diksmuidse slagersschool versnijden varken van lokale kweker, dat is duurzaam GUS

08 november 2019

06u48 6 Diksmuide Ook de landbouw ligt in het vizier tijdens de klimaatacties. Daarom bedacht leerkracht Jerry Vandemoortele van de Diksmuidse slagersschool een nieuw plan voor het eindwerk van de laatstejaarsstudenten. Hij stuurt ze naar lokale varkenskwekers.

De jongeren krijgen een varken mee om te versnijden en verkopen hun verse vleeswaren in de schoolwinkel. Zo zijn ze betrokken bij het hele verhaal waardoor ze zich bewust zijn van de ecologische voetafdruk. Leerling Jolien Daelman werkt samen met Sint-Amandshof in Pittem, Debby Dhondt met Danis in Koolskamp, Zinédine Deswarte met Glorius in Merkem, Milan Ledaine met Casier in Merkem en Coline Decleyre met Bien Acquis in Diksmuide. “Dat zijn allemaal duurzame landbouwbedrijven die oog hebben voor het milieu. Zo poetsen we het imago van de sector op”, zegt Jerry. “Voor hun eindwerk moeten ze zelf het varken versnijden. De opdrachten die we hen geven zijn het presenteren van gekookte ham, gerookte bacon en gekookte buik maar uiteraard gaat er niets van het varken verloren. Ze verkopen hun vleeswaren van de kweker waarmee ze samenwerken in onze schoolwinkel. Het komt erop aan de klant te overtuigen want dat vlees is uiteraard iets duurder. De klanten op hun beurt kunnen zelf ook punten geven.”

De studenten vinden het alvast heel leerzaam om het verhaal achter het varken zelf te kunnen ontrafelen. Jolien uit Zwevezele droomt al van een eigen hoeveslagerij. “Thuis hebben wij een boerderij. Het is mijn droom die om te vormen tot een hoeveslagerij/kijkboerderij. Het zou een halte moeten worden voor de recreant waar ze gezellig iets kunnen eten en drinken.”